IL GIORNALE – Il calcio col fiato sospeso. Oggi il verdetto medico ma la Lombardia vota no

La Figc resta ottimista sulla ripresa del campionato di serie A. Per oggi è atteso il parere del Comitato Scientifico della Protezione Civile sul protocollo Federale sulla ripresa degli allenamenti di gruppo. L’edizione odierna de Il Giornale riporta le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, riprese dall’emittente Telenova: «Sono un grande tifoso di calcio, ma in questo momentomi sembra estremamente complesso che il campionato riparta. Hanno appena ricominciato gli allenamenti e hanno già trovato dei giocatori contagiati. Penso che varrebbe la pena anche per il calcio fare una sospensione e poi ricominciare più avanti, quando ci saranno le condizioni per farlo». Un parere molto importante quello del governatore lombardo, visto quello che è accaduto a Bergamo, a Brescia e alle polemiche per la fase 2 a Milano.