IL GIORNALE DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA – Thiago all’esordio per salvare il Genoa

Per il nuovo tecnico, la distinta della formazione di stasera non sancirà promozioni e bocciature: conterà solo la squadra e come entrerà in campo contro il Brescia

A chi gli ha azzardato in conferenza stampa paragoni con Van Gaal o Ancelotti, il nuovo tecnico rossoblù ha risposto: «Io sono Thiago Motta». Lo riporta stamane Il Giornale del Piemonte e della Liguria: il nuovo allenatore è attesa all’esordio stasera contro il Genoa e dovrà salvare il Genoa dalla situazione difficile in cui si è cacciato. Il quotidiano sottolinea che per il nuovo tecnico, la distinta della formazione di stasera non sancirà promozioni e bocciature: conterà solo la squadra e come entrerà in campo.