IL GIORNALE DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA – Il Genoa marcia su Roma: AA impresa cercasi

Aurelio Andreazzoli è il grande ex della partita: cercherà di sfatare l'incantesimo del Grifone mai vittorioso all'Olimpico

Mister AA, cercasi un storica impresa. Il Giornale del Piemonte e della Liguria riporta che il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli è il grande ex della partita contro la Roma: cercherà di sfatare il maledetto incantesimo del Grifone mai vittorioso all’Olimpico. Il quotidiano riporta un simpatico siparietto durante la conferenza stampa dell’allenatore ieri a Pegli: «L’ho appena saputo da Dino Storace (l’addetto stampa rossoblù ndr) – sorride Aurelio Andreazzoli -. A volte i numeri sono impietosi, a volte possono essere amici. In questo caso vorrà dire che scenderemo in campo senza grandi pesi».