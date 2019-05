Il Giornale del Piemonte e della Liguria: il Genoa cerca punti salvezza con la Roma

La squadra di Prandelli deve mettere fieno in cascina, indipendentemente dal risultato di Empoli-Fiorentina: tuttavia, un successo dei padroni di casa azzurri complicherebbe la strada verso la permanenza in serie A

La gara di oggi dovrà essere “gajarda”, alla romana. Ma, sottolinea il Giornale del Piemonte e della Liguria oggi in edicola, dovrà essere il Genoa a disputarla, con grande intensità. «Speriamo non vinca il migliore. Loro sono più forti, sono una squadra compatta. Ma le nostre ultime prestazioni sono state positive» ha spiegato ieri Prandelli in conferenza stampa. Servono punti per la salvezza, indipendentemente dalle notizie che arriveranno da Empoli-Fiorentina: tuttavia, un successo dei padroni di casa empolesi complicherebbe la strada verso la permanenza in serie A.