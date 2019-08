IL GIORNALE DEL PIEMONTE E DELLA LIGURIA – Il Genoa centra i primi due obiettivi

La squadra di Andreazzoli ha passato il turno in Coppa Italia e ha acceso nuovamente l'entusiasmo tra i tifosi

Il Genoa ha centrato i primi due importanti obiettivi della stagione. Il Giornale del Piemonte e della Liguria in edicola oggi spiega che il primo era battere l’Imolese e passare il turno in Coppa Italia e lo ha fatto. Inoltre, gli uomini di Aurelio Andreazzoli hanno riacceso l’entusiasmo nei tifosi, dopo il brutto finale della scorsa stagione che ha visto il Grifone salvarsi all’ultima giornata. Il quotidiano sottolinea il clima molto positivo che si è costruito attorno alla squadra, costruita con tanta qualità e assemblata dall’allenatore che gioca per convincere e imporre il proprio gioco.