Il Giornale del Piemonte e della Liguria: Genoa, esame di immaturità

E’ stato un vero e proprio «esame di immaturità» quello del Genoa a Udine, descritto da Il Giornale del Piemonte e della Liguria oggi in edicola. Brutta prova, conclusasi con una sconfitta 2-0 contro l’Udinese, che ha oscurato la vittoria di 15 giorni fa contro la Juventus. Il modulo 4-4-1-1 di Prandelli non ha creato occasioni particolare da gol, ad eccezione di un gran tiro di Radovanovic da fuori area deviato in corner dal portiere Musso. Nell’intervallo c’è stata una lite verbale tra alcuni giocatori: Prandelli ha confermato a fine gara e ha annunciato provvedimenti. Nelle pagelle, il quotidiano salva soltanto Romero, Radovanovic, Pandev e Lapadula (6 a tutti), mentre per gli altri i voti sono tra il 5 e il 5.5, e boccia completamente Pereira (4,5).