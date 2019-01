Il Giornale del Piemonte e della Liguria: è un coro unanime, Genoa-Milan si giochi alle 21

“Riportate l’orario di Genoa-Milan alle ore 21”. Il Giornale del Piemonte e della Liguria riporta stamane integralmente il testo del comunicato della Fondazione Genoa e la lettera del Comune di Genova alla Lega di A e alla Prefettura in cui si chiede i ripristino dell’orario serale. Appelli che hanno il loro fondamento, tra l’altro, anche nel fatto che gli abbonati non potranno vedere la partita che hanno già pagato e per il rispetto che si chiede per i tifosi genoani.