«Dai tifosi non dobbiamo aspettarci niente e soprattutto non dobbiamo chiedere niente. Siamo noi che dobbiamo dare». Il Giornale del Piemonte e della Liguria sottolinea questa frase pronunciata da Aurelio Andreazzoli alla vigilia di Genoa-Fiorentina: dare il massimo ed essere all’altezza delle aspettative, questa è la filosofia dell’allenatore. Inoltre, il tecnico rossoblù ha chiesto ieri in conferenza «di tirare giù il freno a mano, di giocare senza remore» contro i Viola.