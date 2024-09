Il Genoa verso un ritiro prima della trasferta a Bergamo

Le tre sconfitte consecutive del Genoa (Venezia, derby di Coppa Italia contro la Sampdoria, Juventus) hanno lasciato il segno. All’interno del quartier generale di Pegli si pensa a un ritiro anticipato per il recupero delle energie e della concentrazione in vista della trasferta a Bergamo: la squadra di Gilardino potrebbe essere a metà settimana a Veronello, in Veneto. Si attende la conferma della decisione per la giornata di domani. Intanto, Gilardino spera in un recupero di Messias, pedina fondamentale per la fase offensiva: ma al momento, non ci sono certezze.