Il Genoa Under 18 apre l’anno con una vittoria. Il calendario dei rientri

Successo per 3-1 dei ragazzi di Ruotolo. Prossima settimana in campo Primavera e Under 17

L’Under 18 del Genoa è la prima squadra ad aprire il 2023 del settore giovanile rossoblù. I ragazzi di mister Ruotolo lo hanno fatto nel migliore dei modi battendo 3-1 il Cesena: le reti sono state di Pessolani, capocannoniere di squadra con sei gol, poi Sarpa e Scartoni, decimo calciatore mandato in gol. Quarto risultato utile consecutivo (tre vittorie e un pareggio contro la capolista Roma), miglior striscia stagionale: quinto posto a 19 punti, condiviso ex aequo con l’Empoli. Prossimo impegno, trasferta contro la Fiorentina.

Il calendario dei rientri prevede che la Primavera, affidata a mister Agostini, tornerà in campo sabato prossimo ad Arenzano contro il Vicenza, squadra di centro classifica, nella penultima giornata del girone d’andata. I Grifoncini sono primi con un vantaggio di tre punti sul Parma (prossimo avversario interno alla prima di ritorno) e vantando il miglior attacco e la miglior difesa: sono imbattuti dopo tredici giornate. Federico Accornero, dieci reti in campionato, e Alessandro Debenedetti, nove reti con due rigori trasformati, rincorrono il capocannoniere Ferraris del Monza con undici marcature stagionali.

La selezione Under 17 di mister Luca Chiappino riprenderà il proprio cammino a Napoli nel pomeriddio del 15 gennaio. La vittoria casalinga contro il Modena ha permesso ai Grifoncini di agganciare il treno delle seconde classificate, Bologna e Parma, alle spalle della Juventus: la trasferta in Campania contro la penultima in graduatoria presenta delle insidie dopo ventisette giorni di sosta del torneo.

Bisognerà aspettare il 22 gennaio per rivedere in azione l’Under 16 di Konko e l’Under 15 di Cipani (capolista a +6 sulla Juventus), ferme dal 3 dicembre, a Begato contro la Cremonese fanalino di coda in ambo i campionati. Nel frattempo, i rossoblù hanno svolto amichevoli e tornei di preparazione: l’Under 16 ha chiuso al terzo posto al Fattorie Donna Giulia, eliminato in semifinale dal Bari ai calci di rigore (sconfitto in finale dal Sassuolo), mentre lo scorso 28 dicembre la leva 2008 ha battuto in rimonta la Polisportiva Carso (3-2 con reti di Gibertini, Concarini e Lleshi, capocannoniere della leva 2009) con una squadra rimpolpata da molti elementi provenienti dall’Under 14 (che a sua volta ha battuto 5-0 la squadra laziale). Tra sette giorni l’Under 15 incontrerà in amichevole l’Inter campione d’Italia.

I Grifoncini del 2009 allenati da mister Jacopo Sbravati non giocano in campionato addirittura dal 19 novembre e torneranno in campo il 5 febbraio, ad Arenzano, contro il Torino nella prima e importantissima giornata del ritorno poiché darà impulso al girone: infatti, Genoa, Torino e Juventus occupano il primo posto a pari punti. Durante le dieci settimane di sosta, l’Under 14 ha preso parte alla St-Nicolas Cup, a Friburgo, in Svizzera, nella quale ha raccolto un prestigioso secondo posto alle spalle del Benfica.