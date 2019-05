Il Genoa Under 14 pareggia con la Juventus e vince il campionato: impresa dedicata a Orsetta

Il Genoa Under 14 ha pareggiato 2-2 con la Juventus e ha conquistato matematicamente il primo posto. I ragazzi di mister Beppe Gemiti hanno vinto il campionato interregionale Liguria e Piemonte: Politano e compagni avevano due risultati su tre a disposizione e non si sono lasciati sfuggire l’occasione tra le mura amiche del Begato 9 Stadium davanti al responsabile delle giovanili Michele Sbravati e all’ex arbitro Mauro Bergonzi. I bianconeri hanno terminato le gare da giocare: è inutile a questo punto la partita in più che i grifoncini giocheranno in casa dell’Alessandria. I ragazzi e lo staff tecnico hanno dedicato la vittoria a Orsetta Grandis, la fisioterapista della scuola calcio ricordata domenica al Ferraris con alcuni striscioni.

I ragazzi sono passati in vantaggio subito con una conclusione di Tassone che ha baciato il palo prima di finire in rete. Una partenza sprint con un paio di occasioni per raddoppiare, prima della reazione degli ospiti vicini al pareggio. Nella ripresa Fini e Licco avrebbero la palla buona per realizzare il secondo. La partita offre occasioni a entrambe le formazioni: gli ospiti con un micidiale uno-due realizzato da Mongelluzzi e Ngana Valdes riescono a portarsi in vantaggio. Il capitano rossoblù Lipani rimette le cose a posto, segnando il 2-2 definitivo con una gran punizione. Nel finale i rossoblù avrebbero la possibilità del 3-2 ma Fini sbagli un calcio di rigore. Pari e patta e titolo al Genoa.