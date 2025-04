Il Genoa torna alla vittoria: quinto posto in solitaria

Il mezzo passo falso avvenuto in campionato dopo il successo al Viareggio è stato cancellato rapidamente. Il Genoa Under 18 dimostra maturità e riscatta il ko di Bogliasco con una vittoria netta sul Sassuolo. I Grifoncini si aggiudicano il posticipo della 28ª giornata imponendosi 2-0 sui neroverdi: gara mai in discussione e trionfo meritato dei ragazzi di mister Ruotolo. Le reti sono state di Spicuglia e Piacenza. Complice la sconfitta della Lazio nel derby romano, il Genoa campione d’Italia in carica stacca i biancocelesti di tre punti ed è quinto in classifica con un margine di 10 punti sull’Empoli. Qualche giorno di riposo per la squadra genoana, reduce da un tour de force davvero impegnativo: la prossima gara è in programma lunedì a Verona contro l’Hellas.

IL TABELLINO DI GENOA-SASSUOLO UNDER 18

Genoa: Baccelli, Odero, Pallavicini, Arata, Colonnese, Pastore, Pagliari, Minniti (63’ Mendolia), Piacenza (81’ Miragliotta), Marconi (81’ Al Kharusi), Spicuglia (69’ Riolfi). A disposizione: Mihelsons, Marotta, Federici, Giorgi, Morini. All.: Gennaro Ruotolo

Sassuolo: Nyarko, Campani, Bolondi (55’ Gentile), Tomsa (77’ Catania), Scaldaferri (77’ Papaserio), Petito, Negri (55’ Ardizzone), Acatullo (55’ Amendola), Chiricallo, Cardascio (77’ Mussini), Goulart (85’ Pirruccio). A disposizione: Mantini, Brugnoli. All.: Cris Gilioli

Arbitro: Sig. Tassano (sez. di Empoli) Assistenti: Sig. Conio | Sig. Monaci

Marcatori: 10’ Spicuglia (G), 78’ Piacenza (G)

Note: ammoniti 64’ Arata (G), 65’ Scaldaferri (S), 89’ Papaserio (S)