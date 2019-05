Il Genoa sta pensando di richiedere la contemporaneità delle partite per la salvezza

Il Genoa sta pensando di chiedere alla Lega serie A la contemporaneità delle gare per la lotta della salvezza previste nei due ultimi turni di campionato, riporta il sito del Corriere dello Sport. Per ora è un’opportunità: non c’è ancora una richiesta ufficiale. Attualmente il calendario della 18a giornata di ritorno è così composto: Genoa-Cagliari si giocherà sabato prossimo alle ore 18, Udinese-Spal lo stesso giorno alle ore 15, Empoli-Torino e Parma-Fiorentina domenica alle ore 15, Lazio-Bologna lunedì alle ore 20.30. Dunque chi giocherà domenica e lunedì conoscerà in anticipo i risultati delle tre rivali per evitare la discesa in serie B: ossia Genoa, Cagliari e Udinese. Non risulterebbe al momento che Udinese ed Empoli avrebbero formulato richieste analoghe al club rossoblù.

C’è da rilevare infine che il comunicato della Lega di A del 25 luglio scorso sui giorni e orari di gara, contempla nero su bianco una sola possibilità di disputare le partite in contemporanea: è nell’ultima giornata. «La 19ª giornata di ritorno – si legge nel documento della Lega di A – si disputa domenica 26 maggio 2019, con inizio alle ore 20.30 (10 gare in contemporanea)». La stessa disposizione consente una deroga alla disputa in contemporanea di tutte le partite: «Tuttavia, in conformità alle previsioni regolamentari interne, le 10 gare potranno essere disputate in più blocchi, fino ad un massimo di tre in due giorni, nel caso in cui non si renda necessaria la contestualità di tutte le gare». Considerata l’intricata situazione della lotta per la retrocessione sarà però difficile che le partite non siano giocate in contemporanea.