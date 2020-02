Il Genoa riprenderà martedì gli allenamenti

Dopo la vittoria per 3-0 a Bologna, il tecnico Davide Nicola ha concesso due giorni di riposo al Genoa. La rincorsa per la salvezza non è finita: nonostante gli otto punti conquistati nelle ultime quattro giornate, il Grifone è ancora terzultimo, ma in una situazione decisamente migliore rispetto a qualche settimana fa. Martedì prossimo la squadra ricomincerà gli allenamenti a Pegli: in vista c’è la gara al Ferraris, domenica alle 12.30 nel “pansotti time”, contro la Lazio che naviga nelle zone alte della classifica. Intanto domani proseguiranno le preparazioni personalizzate per i giocatori in recupero (come Lerager). Contro i biancocelesti mancherà Sturaro: il cartellino rimediato a Bologna gli costerà una giornata di squalifica.