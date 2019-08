Il Genoa consiglia: «Entrate in anticipo rispetto al fischio d’inizio»

«Il club invita gli spettatori a entrare in anticipo rispetto al fischio d’inizio (20:45) per evitare code ai varchi». E’ il consiglio ai tifosi diramato dal Genoa attraverso il sito ufficiale per cercare di evitare resse all’ingresso dello stadio per la partita con la Fiorentina: domani sono attesi tanti tifosi rossoblù per il ritorno al Ferraris del Grifone.

Le biglietterie dello stadio in via Monnet, poste di fronte alla tribuna, apriranno domani alle 17:30 si potranno comperare i biglietti per la partita della seconda giornata di serie A (non gli abbonamenti), a disposizione anche al Ticket Office in via al Porto Antico 4, nelle ricevitorie in servizio nei festivi e on-line sul sito www.sport/ticketone.it. Presso i botteghini del Ferraris anche i sostenitori della Fiorentina (non occorre la tessera del tifoso), residenti o non in Toscana, potranno assicurarsi l’ingresso in ogni settore disponibile, fatta eccezione per quello ospiti (la prevendita termina alle 19 della vigilia).