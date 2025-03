Il Genoa batte 4-0 in amichevole il Ligorna

E’ terminata con la vittoria per del Genoa 4-0 l’amichevole disputata al “Signorini” contro il Ligorna. Un buon allenamento contro la squadra genovese militante in serie D, in vista della match di venerdì sera contro il Cagliari all’Unipol Domus: le reti sono state segnate da Ekuban e Badelj oltre a una doppietta di Venturino. La marcatura del regista rossoblù lascia ben sperare per la trasferta in Sardegna: potrebbe giocare dal primo minuto e ridare al Grifone le geometrie e l’ordine che sono mancati contro l’Empoli. Si attendono novità per Bani, colpito nella gara di ieri da un problema muscolare: molto probabilmente dovrà saltare la prossima partita.