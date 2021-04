Il Cagliari vince e aggancia Benevento e Torino

Il Cagliari ha battuto la Roma (3-2) e ha agganciato Benevento e Torino (che dovrà recuperare la gara con la Lazio): dunque si infiamma la lotta per evitare il terzultimo posto che porta alla discesa in serie B. Le tre squadre sono a cinque lunghezze di distanza dal Genoa. I sardi, al terzo successo consecutivo, hanno subito segnato in apertura con 4′ Lykogiannīs. Poi il pareggio di Pérez, ma nella ripresa Marin e João Pedro portano il Cagliari sul 3-1: il gol di Fazio riapre la partita, ma alla fine i padroni di casa portano a casa i tre punti.

