Il Cagliari perde con la Juventus

Zero punti in cinque partite è la media degli uomini di Mazzarri: domani il Genoa può avvicinarli

Il Cagliari ha perso stasera contro la Juventus al Sardegna Arena (1-2 il finale). I sardi avevano iniziato bene, passando in vantaggio con João Pedro dopo soli 10 minuti. I bianconeri non erano nella loro serata migliore, almeno nella prima frazione di gioco: ma nel recupero hanno acciuffato il pari con de Ligt. Nella ripresa Vlahovic ha messo a segno la stoccata vincente. Ora toccherà al Genoa conquistare domani alle 12:30 contro la Lazio al Ferraris dei preziosi punti salvezza per avvicinare i sardi: questi ultimi hanno la media disastrosa di zero punti nelle ultime cinque gare.