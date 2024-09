Il 13 luglio si avvicina: il Genoa giocherà tre amichevoli a Moena

Si avvicina la data del 13 luglio, giorno in cui il Genoa arriverà in Val di Fassa. Gli addetti del club rossoblù sono in zona per preparare le attività del ritiro, tra cui il Genoa Village. La formazione di Gilardino il giorno dopo l’arrivo giocherà già la prima amichevole con la formazione dell’Us Monte Pallidi al centro sportivo Benatti di Moena, dove la squadra effettuerà gli allenamenti: invece il 20 e il 25 luglio sono le altre date prescelte, da definire ancora ufficialmente gli avversari. Il 26 la squadra terminerà il soggiorno nella località del Trentino.

Restano ancora posti nelle strutture ricettive: per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’agenzia Gioco Viaggi. Sono già esauriti i 220 posti nella tribunetta adiacente al campo nel giorno designato per i fruitori di benefit. Saranno anche organizzati incontri nelle piazze dei paesi della valle con la partecipazione dei giocatori. Assegnate tutte le disponibilità, formula day o full, per i turni dei camp per bambini a Soraga.