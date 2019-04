I botteghini del Ferraris apriranno alle 18

Sale la febbre per Genoa-Inter. Dalle ore 18 apriranno i botteghini dello stadio in via Monnet, fronte tribuna, dove saranno acquistabili i tagliandi di ingresso per Genoa-Inter anche dai residenti nella regione Lombardia, fatta eccezione per il settore ospiti la cui prevendita sta per concludersi. Inoltre i tagliandi sono disponibili inoltre al Ticket Office in via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19) a Genova, nelle ricevitorie Ticketone e on-line su www.ticketone.it. I varchi d’ingresso verranno aperti alle 19. Sono tecnicamente tutti abilitati alla lettura dei biglietti caricati sui dispositivi smart-phone.

Ecco i prezzi (*Under 16)

Tribuna Inferiore Centrale 80 euro (*40 euro)

Distinti: 40 euro (*20 euro)

Gradinata Sud: 20 euro (*10)

Settore 5: 20 euro (*10)

Settore Ospiti: 20 euro (*10)