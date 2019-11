Gli ex Genoa decisivi in Europa League: Ntcham affossa la Lazio, Lestienne mantiene in corsa lo Standard Liegi

Due ex Genoa hanno segnato stasera due gol importantissimi per le loro squadre in Europa League. Il primo è Ntcham che ha realizzato il 2-1 del Celtic all’Olimpico, affossando i sogni di gloria della Lazio (ferma a 3 punti), passata in vantaggio con Immobile altro ex rossoblù. Il francese ha festeggiato con la sua solita spettacolare capriola: gli scozzesi sono in testa al girone con 10 punti con una lunghezza di vantaggio sul Cluj.

L’altro eroe della serata è Lestienne, autore del 2-1 per lo Standard Liegi sull’Eintracht Francoforte. La prodezza del belga ha consentito alla sua squadra di acciuffare al secondo posto i tedeschi e di restare in corsa per il passaggio del turno.