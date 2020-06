Giudice sportivo: Zapata entra in diffida

Il Giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari per le gare della nona giornata di ritorno in serie A disputate ieri e venerdì. Nel Genoa è entrato in diffida Zapata: al prossimo cartellino giallo, il difensore salterà un turno di campionato. E’ l’unico provvedimento preso nei confronti del Grifone. Nella Juventus, avversario martedì alle 21:45 dei rossoblù al Ferraris, è stato diffidato Bentancur. Squalificati: per due giornate Vlahovic della Fiorentina e per un turno Lucioni del Lecce. Un turno di stop anche a Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, e per il ds del Cagliari Marcello Carli.