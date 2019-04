Giudice sportivo: Sturaro salta il derby

Il centrocampista, espulso contro il Napoli dopo l'intervento del Var, è stato squalificato per una giornata. Nella Sampdoria diffidato Gabbiadini

Come previsto il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Stefano Sturaro, espulso dopo l’intervento del Var durante Napoli-Genoa di domenica sera. Il centrocampista rossoblù salterà il derby che si giocherà domenica alle 15. Nella Sampdoria, c’è un diffidato importante: Manolo Gabbiadini. la società blucerchiata è stata multata con 3mila euro per cori insultanti nei confronti dell’arbitro.

Gli altri squalificati per una giornata: Bani (Chievo), Zeeglar (Udinese), Badelj (Lazio), Belotti (Torino), Ceppitelli (Cagliari), Kolarov (Roma), Maietta (Empoli)