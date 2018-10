Il Giornale P&L, lo sponsor rossoblù Zentiva al fianco della Valpolcevera

I vertici di Federfarma, in particolare della sezione genovese, assieme all’Ordine dei Farmacisti di Genova e col contributo di Zentiva, hanno presentato ieri un nuovo servizio di supporto per la consegna di farmaci nella zona colpita dal crollo di Ponte Morandi. Così la farmacia Pescetto potrà consegnare nell’area di difficile viabilità le scorte medicinali urgenti necessarie agli abitanti del luogo, grazie a un mezzo dedicato, mentre le altre farmacie del circondario hanno allungato di due ore la loro apertura serale per venire incontro alle esigenze dei cittadini della Valpolcevera.

“Siamo molto vicini alla città di Genova, non solo perché sponsor del Genoa da ormai tre anni, ma soprattutto perché collaborando da tempo con la categoria dei Fermacisti ci è sembrato doveroso sostenere la Federfarma e l’Ordine dei Farmacisti di Genova in un’iniziativa così utile alla cittadinanza della Valpolcevera” ha spiegato l’amministratore delegato di Zentiva Italia, Marco Grespigna, ripreso stamattina da Il Giornale nella sua edizione del Piemonte e della Liguria. Per limitare al massimo gli spostamenti della popolazione, un aiuto pensato principalmente per gli anziani: il servizio è arrivo dalle 22 alle 6 del mattino, tutti i giorni, previa prenotazione (010-261609).