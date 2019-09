Giorgio Guerello: «Sono preoccupato, non ho visto il Genoa lottare»

«Sono triste, ma anche preoccupato». Giorgio Guerello della Fondazione Genoa in studio a Primocanale, durante il programma “Derby in terrazza” condotto da Maurizio Michieli, ha espresso la sua preoccupazione per il 4-0 subito dal Genoa a Roma contro la Lazio. «Non ho visto neppure una reazione da parte dei giocatori, al contrario delle altre squadre che hanno voglia di correre e lottare. Non solo: non c’era un giocatore che provasse a fare fallo, non c’era grinta e cattiveria. I giocatori della Lazio facevano i figaccioni: è stato umiliante. Così non va bene». Per intervenire con messaggi Whatsapp 3476766291.