Gianluca Di Marzio: tutti gli affari di calciomercato

Inter-Sanchez, affare chiuso. La società nerazzurra ha definito l’arrivo dell’attaccante cileno che domani sarà a Milano per le visite mediche. Novità per quanto riguarda la formula d’acquisto: l’ex Manchester United arriva infatti in prestito secco e gratuito senza diritto di riscatto. L’Inter pagherà 5 milioni dei 12 d’ingaggio percepiti dall’attaccante. È fatta anche per lo scambio tra Inter e Fiorentina: Cristiano Biraghi tornerà a vestire la maglia nerazzurra, Dalbert, che domani svolgerà l visite mediche, si trasferisce in viola. Il brasiliano sarà ceduto in prestito secco, mentre la formula per il nazionale azzurro è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Biraghi domani sera sarà a Milano e giovedì sosterrà le visite mediche.

Gabigol: l’incontro gli agenti oggi è servito per impostare la trattativa con il Flamengo. Parti vicine. Cifra di poco inferiore ai 18 milioni. Joao Mario: è ufficiale il suo passaggio alla Lokomotiv Mosca. Il club della capitale russa pagherà tutto l’ingaggio (3,5 milioni di euro), la formula è quella del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Capitolo Icardi: dopo l’incontro con la dirigenza l’attaccante ha confermato la sua decisione di rimanere a Milano, mentre la società gli ha ribadito che non fa più parte del progetto. Continua il braccio di ferro tra le parti.

Prime parole per da giocatore del Napoli per Lozano: “Felice di essere una prima scelta per Ancelotti. Dal momento in cui il Napoli ha mostrato interesse, venire qui è stata la mia priorità. Spero che faremo grandi cose”. Giornata importante in chiave Llorente: l’agente dello spagnolo è atteso a Roma, possibile un incontro con gli azzurri per definire l’accordo. Icardi, infatti, continua a non aprire all’addio all’Inter. Rinnovo fino al 2024 per il difensore Sebastiano Luperto. Fatta per la cessione di Ounas al Nizza.

Capitolo Juventus: il PSG ha messo gli occhi su Mandzkukic, il croato riflette sull’offerta ma non è abituato a trasferimenti dell’ultimo momento, per questo potrebbe decidere di rimanere a Torino per scegliere il suo futuro a gennaio. Per Rugani nelle ultime ore la Roma ha chiesto il difensore in prestito con diritto di riscatto quindi ha cambiato la formula, senza obblighi per la prossima stagione. La società bianconera al momento ha detto di no aquesta formula ma non è escluso che negli ultimi giorni di mercato possano cambiare le cose. A prescindere dalle “consultazioni” per l’uscita di uno tra Demiral e Rugani, si allontana Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Barcellona, che è a un passo dallo SchalkeE 04: la formula sarà quella del prestito biennale. Nelle prossime ore i due club potrebbero trovare l’accordo definitivo.

In casa Milan si insiste per Angel Correa: contatti continui con l’Atletico Madrid, ma manca ancora l’accordo fra club. C’è ancora distanza, nonostante la volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera. L’alternativa è Everton Soares. Prosegue il pressing per Mehri Demiral. Il Milan è tornato alla carica sul centrale della Juventus. Nuovi contatti tra i due club nelle ultime ore: oggi è possibile un incontro. I bianconeri non vorrebbero cedere il turco: preferirebbero vendere Rugani alla Roma. In caso di mancato accordo coi giallorossi, però, si riaprirebbe l’ipotesi cessione per Demiral. Il club rossonero ha pronta un’offerta da 35 milioni.

Anche la Roma riflette sull’acquisto di un altro difensore centrale. Oltre a Rugani, i giallorossi valutano Dejan Lovren, in cima alle preferenze per maggiore esperienza e per qualità tecniche. In caso di mancato accordo per il croato del Liverpool, negli ultimi giorni la società giallorossa potrebbe provare a chiedere il centrale della Juventus anche solo in prestito con diritto. A meno che i bianconeri, prima, non abbiano ceduto Demiral al Milan.

Si cerca di sbloccare la cessione di Schick al Lipsia. La formula dovrebbe essere quella del prestito con obbligo legato alle presenze. Al momento manca un’intesa sia sul numero di presenze che sulla cifra. Una volta conclusa la cessione del ceco, la Roma ingaggerà Kalinic (bloccato in attesa del via libera). Ci sono invece dei problemi per Gonalons al Besiktas: affare a rischio.

Il Sassuolo insiste per Defrel. I neroverdi sono fiduciosi di poter riprendere l’attaccante della Roma, se dovesse saltare l’alternativa potrebbe essere Idrissi dell’AZ. Vlad Chiriches intanto è sempre più vicino ai neroverdi. La richiesta del Napoli è di circa 15 milioni di euro.

Il Cagliari cerca un rinforzo in attacco. oltre a Defrel, oggi la società rossoblù ha incontrato l’agente di Simeone della Fiorentina: c’è stato un summit anche con l’entourage di Eder del Jangsu Suning. La trattativa, però, è praticamente impraticabile. Cerri interessa al Lecce in attacco. Prima di cederlo, però, il Cagliari deve acquistare un attaccante. A prescindere dall’operazione Defrel, i rossoblù si sono mossi per Olsen, portiere della Roma. Lo svedese non sembra però troppo convinto della destinazione sarda.

Capitolo Fiorentina: incontro interlocutorio con l’agente di Martin Caceres. Le richieste d’ingaggio sono importanti (chiede un biennale oppure un annuale con una cifra più alta). Nelle prossime ore la società viola deciderà se affondare sull’uruguaiano (c’è anche l’interesse del CagliariI) o su Tonelli del Napoli. Ceccherini, a quel punto, sarebbe libero di andare al Brescia.

La Fiorentina frena sull’acquisto di un esterno offensivo, visti i prezzi ritenuti alti per De Paul, Berardi e Raphinha. Il brasiliano dello Sporting potrebbe arrivare se i portoghesi accettassero le condizioni di prestito oneroso da 1/2 milioni con diritto a 18 che può diventare obbligo. Un’alternativa italiana può essere Verdi del Napoli. Se però non si concretizzeranno alcune cessioni di giocatori con ingaggi pesanti (Eysseric, Dabo, Cristoforo, Thereau: e anche Simeone non andrà via in prestito gratuito), l’acquisto di un attaccante esterno di grande valore verrà rinviato a gennaio/giugno 2020.

Atalanta: fatta per l’arrivo di Guillherme Arana dal Siviglia: l’esterno sinistro arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 8-9 milioni. Con Arana pronto a diventare un giocatore dell’Atalanta, i nerazzurri liberano Reca, che passerà alla Spal. Giannelli Imbula, centrocampista classe ’92 dello Stoke City, può arrivare al Lecce. L’ operazione si può chiudere in prestito gratuito con diritto di riscatto a 4 milioni. Più complicata la pista Cerri dal Cagliari.

Il Torino è vicino a Diego Laxalt, esterno in uscita dal Milan. Trattativa avanzata anche per Kamano del Bordeaux, operazione da 9 milioni di euro a titolo definitivo. Contatti continui e incontro con gli agenti nelle ultime ore. Piace anche Dimarco, ma l’Inter non sembra intenzionata ad aprire alla cessione. In attacco, oltre a Verdi, piace anche Boga del Sassuolo, che ha detto però no al trasferimento. Il Siviglia ha offerto Franco Vazquez: se ne riparlerà dopo il ritorno contro il Wolverhampton.

In casa Bologna è fatta per Gary Medel. Il cileno del Besiktas arriverà a titolo definitivo, per 2 milioni di euro. Triennale per il centrocampista. La Sampdoria è sempre in pressing su Defrel, qualora dovesse saltare l’affare ci sono due strade percorribili: Rigori dello Zenit e Simeone della Fiorentina. Il club blucerchiato torna a trattare con la Spal per Viviani: si cerca l’accordo per uno scambio con Sala.

Capitolo Lazio: Milinkovic-Savic resterà in biancoceleste, mentre per Wallace e Durmisi manca ancora l’offerta giusta. In uscita Casasola, Anderson e Minala, quindi restano cinque operazioni in uscita da completare. Verona: ufficiale l’arrivo di Pessina dall’Atalanta: prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Oggi, invece, può essere il giorno di Salcedo, attaccante classe 2001 dell’Inter. È fatta per la cessione di Lee Seung-Woo, attaccante coreano classe ’98, al Sint-Truiden.

SERIE B

PISA: fatta per Varnier, vicino anche Millico. Cremonese: nuovi contatti per Ceravolo del Parma: parti più vicine. Per il centrocampo può arrivare Gustafson del Torino. Entella: Dickmann, esterno destro della Spal, può arrivare in prestito. Cosenza: i rossoblù in pressing su Tupta, attaccante classe ’98 del Verona. Trapani: ufficiale l’ingaggio di Pettinari, attaccante classe ’92: arriva in prestito con diritto di riscatto dal Lecce.

Gianluca Di Marzio – Tratto da Gianlucadimarzio.com