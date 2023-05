Genoa, volata semifinali scudetto: tutte le combinazioni a 90′ dal termine

Il campionato Under 18 avrà un finale di stagione palpitante. Il pareggio del Genoa a Lecce, gara terminata 1-1, comporta il potenziale coinvolgimento di un massimo di cinque squadre negli ultimi novanta minuti di stagione: un colpaccio per gli organizzatori del torneo che nell’attuale conformazione coinvolge undici concorrenti.

Andiamo con ordine e iniziamo con le statuizioni del regolamento 2022-2023 in caso di parità di punti: prima valgono gli scontri diretti e, solo eventualmente, entrano in gioco la differenza reti negli stessi, poi la differenza reti generale in campionato e a seguire il miglior attacco. A una sola giornata dal termine, il Bologna è secondo con 45 punti, Sassuolo e Genoa a 44 punti, poi Fiorentina e Lecce a 42 punti. Nell’ultima giornata non ci sono scontri diretti tra le cinque perché il Grifone ospiterà l’Empoli, il Sassuolo riceverà il Napoli, la Fiorentina giocherà in casa contro la Roma capolista (e già in semifinale) mentre il Lecce giocherà a casa della Lazio, turno di riposo per il Bologna che farà da spettatore interessato.

La casistica è ampia ma talune situazioni sono ineluttabili: innanzitutto, per entrare nella classifica avulsa a cinque squadre, Lecce e Fiorentina devono vincere e sperare che Genoa e Sassuolo conquistino al massimo un punto, quanto basta loro per acciuffare il Bologna. Se alla volata si dovessero presentare 4 squadre, tra le quali i rossoblù, gli scenari sono i seguenti (in grassetto la prima della classifica avulsa):

Bologna, Sassuolo, Genoa, Fiorentina: Bologna (12 pt)

Bologna, Sassuolo, Genoa, Lecce: Bologna (10 pt)

Bologna, Genoa, Lecce, Fiorentina: Fiorentina (10 pt)

Genoa, Sassuolo, Lecce, Fiorentina: Fiorentina (10 pt, differenza reti generale)

Invece, se l’ex aequo dovesse riguardare 3 squadre, tra le quali i rossoblù, gli scenari sono i seguenti (in grassetto la prima della classifica avulsa):

Bologna, Sassuolo, Genoa: Bologna (9 pt)

Sassuolo, Genoa, Fiorentina: Fiorentina (7 pt, differenza reti generale)

Genoa, Fiorentina, Lecce: Fiorentina (7 pt)

Bologna, Genoa, Fiorentina: Fiorentina (7 pt)

Sassuolo, Genoa, Lecce: Sassuolo (7 pt)

Bologna, Genoa, Lecce: Lecce (5 pt)

Pertanto, alla luce della comparazione delle statistiche stagionali, il Grifoncini di mister Ruotolo – espulso a Lecce – hanno un solo obiettivo: battere l’Empoli a Begato per tagliare fuori da ogni calcolo sia la Fiorentina che il Lecce e sperare che il Napoli, penultimo a +1 sulla Sampdoria benché il torneo non preveda retrocessioni, fermi il Sassuolo. I rossoblù non possono fare altrimenti poiché, con qualsivoglia classifica avulsa sfavorevole (massimo 6 punti contro le altre 4 concorrenti) e con ogni scontro diretto a sfavore, un pareggio con i toscani e la contemporanea sconfitta del Sassuolo premierebbe il Bologna (45 punti pari ma migliore differenza reti nelle due partite stante il 3-1 in Emilia e il 2-1 a Genova).