Genoa-Venezia, le probabili formazioni

Pubblichiamo di seguito le probabili formazioni di Pianetagenoa1893.net di Genoa-Venezia, posticipo della 25ª giornata del campionato di Serie A.

Difesa – De Winter rientra dal turno di squalifica ed è favorito su Sabelli per una maglia da titolare come terzino destro, Bani ricompone la coppia centrale con Vasquez mentre il solito Martin agirà a sinistra. Ci sono pochi dubbi riguardo la linea che giocherà davanti a Leali.

Centrocampo – Perso Thorsby per parecchie settimane e con Badelj nuovamente fermo ai box, mister Vieira cerca di non perdere l’equilibrio trovato. Masini e Frendrup sicuri di una maglia: Miretti può arretrare la propria azione e comporre la coppia di tornanti con Zanoli a destra.

Attacco – Pinamonti è uno degli intoccabili del Genoa. In caso di sterzata al 4-4-2, peraltro già visto a gara in corso in più di una situazione, l’attaccante trentino può giocare assieme a Ekuban, capace a esaltare le caratteristiche altrui e apparso in forma nell’allenamento del mercoledì. L’ex centravanti del Trabzonspor sembra in vantaggio su Vitinha.

Genoa (4-4-2) – Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Zanoli, Masini, Frendrup, Miretti; Pinamonti, Ekuban – Allenatore Vieira

Venezia (3-5-2) – Radu, Schingtienne, Idzes, Fali Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Fila – Allenatore Di Francesco