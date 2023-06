Genoa Under 15, arriva Cozzolino: bomber da 52 gol in un anno

Il settore giovanile del Genoa gioca ancora una volta d’anticipo sulla concorrenza e porta a Genova uno dei 2009 più seguiti d’Italia, senz’altro il calciatore più prolifico della Campania nella stagione appena terminata: si tratta di Carmine Cozzolino, marcatore di 52 gol con la Cantera Napoli, scuola calcio élite di Casoria creata da Gianluca Festa. Nato a Ercolano e cresciuto calcisticamente nella squadra locale dell’Atletico Soccer prima di finire per tre anni al Napoli, Cozzolino ha disputato la scorsa stagione con la Cantera attirando l’attenzione di tantissimi club, tra i quali figurano Cagliari, Juventus, Fiorentina, Empoli, Samp, Bologna, Roma e Sassuolo.

La corsa per Cozzolino l’ha vinta il Genoa del direttore Michele Sbravati che, dopo il provino superato brillantemente ad aprile con la vittoria del Torneo Pizzorno di Cairo Montenotte, dal prossimo 1º luglio rinforzerà l’Under 15 rossoblù – assieme al terzino sinistro Savona – con un attaccante di piede mancino capace di segnare in tutti i modi, anche di testa essendo già strutturato per 183 cm d’altezza. Da Criscito a Izzo e Mandragora, passando per Pisacane e, da ultimo, Cozzolino: gli scugnizzi del Grifone sono sempre di più.