Genoa, tris di convocati alla fase Elite dell’Europeo Under 19

La Nazionale Under 19 andrà all’assalto della qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria (13-26 giugno) passando per l’Elite Round, in programma in Calabria dal 19 al 25 marzo. Gli Azzurrini del ct Bollini proveranno a fare il bis del trofeo già conquistato nel 2023. Tra i venti precettati figurano tre calciatori del Genoa: Lorenzo Venturino, Jeff Ekhator e Seydou Fini (al momento in prestito all’Excelsior in Olanda).

Un solo posto in palio con l’Italia che mercoledì 19 marzo affronterà a Crotone la Lettonia all’esordio, poi a Catanzaro le due finaliste dell’Europeo 2024 ossia Spagna (sabato 22) e Francia (martedì 25). Le restanti tre partite si disputeranno a Cosenza, con lo stadio “San Vito-Gigi Marulla” che mercoledì 19 alle 14 ospiterà la rivincita della finale tra spagnoli e francesi, vinta 2-0 a Belfast dalla Spagna nel luglio scorso grazie alle reti di Iker Bravo e Assane Diao, due calciatori che militano nell’attuale Serie A con Udinese e Como. Francia-Lettonia e Lettonia-Spagna si giocheranno infine al centro sportivo ‘Real Cosenza’.

Raduno previsto a Milano nella serata di domenica 16 e partenza per Catanzaro fissata per il giorno successivo. Le tre gare dell’Italia saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Alessandro Nunziante (Benevento);

Difensori: Niccolò Fortini (Juve Stabia), Giovanni Leoni (Parma), Vittorio Magni (Milan), Andrea Natali (Bayer Leverkusen), Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco (Como), Filippo Pagnucco (Juventus), Matteo Giuseppe Plaia (Perugia);

Centrocampisti: Federico Coletta (Roma), Mattia Liberali (Milan), Leonardo Mendicino (Cesena), Fabio Rispoli (Virtus Verona), Emanuele Sala (Milan), Lorenzo Venturino (Genoa);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Giacomo De Pieri (Inter), Jeff Ekhator (Genoa), Seydou Fini (Excelsior Rotterdam), Mattia Mosconi (Inter).