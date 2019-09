Genoa, tre vittorie delle giovanili: U16 al primo posto

Tre vittorie e un pareggio. Le giovanili del Genoa sfiorano l’en plein nelle rispettive gare di campionato.

Tre punti per la Primavera di Luca Chiappino che ha battuto il Toro grazie al gol di Bianchi. 1-0 sui campi di Begato 9 per i Grifoncini.

L’Under 15 guidata da Gemiti impatta 0-0 in casa contro la Lazio. I rossoblù sono in piena zona play off grazie ai 5 punti conquistati in altrettante giornate.

Vola l’Under 16 di Oneto che ribalta la Lazio: 2-1 il punteggio finale e 10 punti classifica che valgono il primo posto (in attesa di sapere il risultato della Fiorentina). Accornero e Rimondo firmano la remuntada al gol iniziale di Rossi.

L’Under 17 batte a domicilio il Livorno, fanalino di cosa: 2-0 in Toscana per i rossoblù. Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Murgita.

A riposo l’U18 di Ruotolo.