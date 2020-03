Genoa sotto la pioggia: la fotogallery dell’allenamento

Il diluvio precipitato in questa giornata sulla Liguria e gran parte del nord Italia non ha fermato i lavori al Pio-Signorini. Genoa in campo, dopo aver svolto una piccola fase di riscaldamento nella nuova palestra antistante i gradoni in cemento. I giocatori, fradici fin dalle battute iniziali dell’allenamento, preparano la prossima partita di campionato. Di seguito una breve fotogallery della sessione odierna.