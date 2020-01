Genoa, settore giovanile: doppio “triplete” alla Juventus

Il riepilogo di Pianetagenoa1893.net delle partite del settore giovanile del Genoa.

Fine settimana ricco di belle vittorie per le Under rossoblù. L’Under 15 e l’Under 16 stravincono il doppio confronto con la Juventus: 3-1 per i ragazzi di mister Gemiti firmato Fini, Casagrande e Lipani. I Grifoncini di mister Oneto tolgono l’imbattibilità stagionale ai bianconeri con un secco 3-0: reti di Toniato, Accornero e Rimondo. Entrambe le partite si sono disputate al centro sportivo di Begato 9.

L’Under 14 ha perso a Chiavari contro la Virtus Entella: 3-2 il punteggio finale favorevole alla squadra levantina.

L’Under 17 ha osservato un turno di riposo dopo aver recuperato la partita con l’Empoli.

L’Under 18 di Rutolo ha perso il derby: 1-0 a Bogliasco firmato Marrale. Espulso Chiricallo tra i rossoblù

La Primavera di mister Chiappino ha perso in casa contro l’Atalanta: i rossoblù non vincono dallo scorso 25 novembre ma restano sesti, a 21 punti, in piena zona play off. Prossima settimana trasferta a Roma contro la Lazio.

Chiudiamo con alcune note sul femminile. L’Under 17 del Genoa non ha giocato perché la Vallecrosia è stata espulsa dal campionato. La prima squadra di Luca De Guglielmi, capolista in Eccellenza, ha battuto 22-0 l’Olimpic Prà e infilato la settima vittoria di fila. Assoli di Favali, Severini, Buzi, Bernardi, Sciaccaluga e Migliardo, doppiette di Spotorno e Campora, poker di Parodi, Basso e Crivelli.