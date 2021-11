Genoa-Roma, prosegue la prevendita

Prosegue la prevendita in fase libera per Genoa-Roma, in programma al Ferraris domenica 21 novembre (ore 20:45). I biglietti sono acquistabili attraverso il portale sport.ticketone.it, nelle ricevitorie abilitate e al Genoa Store di via XII Ottobre 43r (ore 10-19) sia per la prima che per la seconda fase.

PREZZI VENDITA LIBERA

TRIBUNA INFERIORE: 80,00 € – *40,00 €

DISTINTI: 40,00 € – *20,00 €

GRADINATA SUD: 25,00 € – *15,00 €

GRADINATA NORD: 25,00 € – *15,00 €

SETTORE OSPITI: 25,00 € – *15,00 €

*UNDER 16 nati prima del 01/01/2006

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita a partire da martedì 16 novembre (ore 12), fino alle ore 19 di domani in caso di permanente disponibilità.

I residenti nella regione Lazio possono acquistare biglietti esclusivamente per il settore ospiti.

ATTENZIONE: i bambini di qualsiasi età devono essere muniti di biglietto di accesso.

Il giorno della partita le biglietterie dello Stadio Ferraris rimarranno chiuse.

DIVERSAMENTE ABILI

I portatori di handicap 100% deambulanti e non deambulanti possono richiedere un tagliando del settore Distinti 1° anello 101 e 108 (fino ad esaurimento dei posti) recandosi al Ticket Office di Via XII Ottobre 43r (orario 10-19: chiuso domenica, oltre a lunedì mattina) entro e non oltre mercoledì 17 novembre. L’accompagnatore, se espressamente indicato nel certificato d’invalidità, può acquistare un tagliando al prezzo di 10€ per il medesimo settore.

Alla persona diversamente abile è richiesto di presentarsi ai varchi d’ingresso munita dei seguenti documenti: Green Pass, Biglietto, Documento d’identità in corso di validità.

Modalità di accesso

Per accedere allo stadio è obbligatorio presentare, oltre al documento d’identità e al biglietto d’ingresso, il Green Pass (si consiglia formato digitale e pure versione cartacea). La certificazione verde COVID-19 si ottiene a seguito di:

avvenuta vaccinazione anche con una sola dose (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla seconda dose). Dal completamento del ciclo vaccinale la certificazione ha validità di nove mesi;

avvenuta guarigione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle strutture sanitarie pubbliche o dalle strutture private/farmacie autorizzate (validità 48 ore).

MODALITA’ DI RILASCIO DEL GREEN PASS

a) puoi scaricarlo dal sito: https://www.dgc.gov.it/web/ utilizzando la tessera sanitaria o l’identità digitale (SPID/CIE);

b) puoi scaricarlo dall’app IO o dall’app IMMUNI;

c) puoi rivolgerti al tuo medico curante o nelle farmacie preposte che provvederanno a stamparlo per tuo conto.

Maggiori informazioni sul sito https://www.dgc.gov.it/web/

Il QR-code deve essere mostrato ai varchi di pre-filtraggio per la verifica elettronica da parte del personale deputato al controllo congiuntamente a un documento d’identità valido.

E’ obbligatorio indossare una mascherina di tipo almeno chirurgica.

Sono esentati dall’obbligo di presentazione del Green Pass i bambini sotto i 12 anni compiuti.

IN CASO DI MANCANZA DEL GREEN PASS, O DI GREEN PASS NON VALIDO E DELLA MASCHERINA NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE ALLO STADIO PER L’EVENTO.

ELENCO RICEVITORIE IN LIGURIA