Genoa-Roma, probabili formazioni: Ekuban in coppia con Pinamonti

Il Genoa vuole riscattarsi dopo la sconfitta col Verona. Non sarà facile contro la Roma rinnovata dopo il mercato, ma desiderosa di vittorie dopo aver infilato due soli punti in carniere, frutto dei pareggi esterni con Cagliari e Juventus (sconfitta con l’Empoli in casa). Il Griifone ha due punti di vantaggio sui giallorossi e ha dalla sua la capacità di mettere in difficoltà le cosiddette grandi. Gilardino punterà su una squadra con caratteristiche più fisiche che tecniche (Thorsby in mediana, Ekuban in attacco).

Davanti a Gollini ci saranno Vogliacco a destra, il ritrovato Bani al centro, e il “transoceanico” e instancabile Vasquez: di fronte avranno Dybala, Saelemaekers e Dovbyk, un trio per nulla trascurabile. Il centrocampo: Sabelli a destra se la vedrà con Angeliño, a sinistra Martin contro Celik, mentre in mediana ci saranno Badelj in cabina di regia, Frendrup a sostegno della difesa (potrebbe essere lui l’anti Dybala) e Thorsby. La scelta di quest’ultimo potrebbe essere dettata dal fatto di avere una squadra più fisica. In attacco l’inedita coppia Pinamonti ed Ekuban: la velocità e la fisicità di quest’ultimo per liberare spazi per il compagno. Sperando che per il centravanti trentino arrivino cross decenti dalle fasce per infilare Svilar. Fischio d’inizio dell’arbitro Giua alle ore 12:30: passo e chiudo!