Genoa-Pisa: sfondate le 27mila presenze, è già record stagionale

Genoa-Pisa: è già record stagionale di presenze al Ferraris. Il club rossoblù ha infatti reso noto che sono ben 7200 i biglietti acquistati finora da sommare ai 20.239 abbonamenti: sfondato dunque il muro delle 27mila presenze complessive. Il “tempio” genoano è pronto ad accogliere tanti tifosi rossoblù, entusiasti per il secondo posto in classifica in coabitazione con la Reggina: ci sarà anche un vero e proprio esodo della tifoseria toscana per sostenere la squadra in corsa per i play off.

Al momento ci sono ancora tagliandi disponibili per ogni settore, fatta eccezione per la Gradinata Nord e il Settore 5. I biglietti sono reperibili sulla rete vendita Ticketone (online, nelle ricevitorie autorizzate e al Ticket Office di via al Porto Antico 4).