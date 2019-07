Genoa, nuova bella maglia all’insegna della tradizione

Per il piacere dei tifosi rossoblù, una maglia all’insegna della tradizione.

E’ stata presentata al Galata Museo del Porto Antico di Genova la maglia che il Genoa indosserà nella prossima stagione agonistica 2019-2020.

Cambiato lo sponsor tecnico, con l’arrivo del marchio Robe di Kappa che ha siglato con la società rossoblù un accordo di ben sei anni, c’era molta curiosità sulla nuova divisa che accompagnerà il Grifone per i prossimi 12 mesi.

Gli onori di casa rossoblù sono stato svolti dall’amministratore delegato Alessandro Zarbano, mentre per la Basicnet, società proprietaria del marchio sponsor, era presente l’amministratore delegato Alessandro Boglione. Per le istituzioni l’assessore allo Sport della Regione Liguria Ilaria Cavo ed il vice sindaco Stefano Balleari.

Una volta scoperto il manichino con la nuova maglia, subito una sensazione di piacere, di appartenenza: la nuova divisa ricalca la tradizionale maglia genoana, quella per capirci storica. Grifone sul cuore, sponsor più sotto e “Robe di Kappa” che appare in maniera abbastanza sobria sulla maglia. Sono state presentate soltanto la prima maglia a quarti rossoblù assieme a quelle dei portieri: la seconda e la terza saranno mostrate in seguito.

«Ci siamo attenuti il più possibile alla tradizione – ha confermato Alessandro Boglione – evitando stravolgimento che sicuramente non sarebbe stati graditi ai tifosi. Siamo certi che questo nostro matrimonio, siglato per sei anni, potrà proseguire di più».

Al termine, tradizionale brindisi e tante foto con due ragazze del Genoa Calcio Settore Femminile; ed anche con Serena Garitta, vincitrice del “Grande Fratello” di qualche anno fa, genoana convinta ed in gran forma.

Franco Ricciardi