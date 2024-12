A quattro giorni da Genoa-Napoli, ultima gara di campionato al “Tempio” rossoblù del 2024, il tutto esaurito è ormai questione di ore. Per la gara molto sentita dalle tifoserie rossoblù a azzurra restano a disposizione meno di 150 biglietti per assistere alla partita allo stadio. Restano appena un centinaio di tagliandi per il settore ospiti (CLICCA QUI). Una cinquantina per i Distinti (CLICCA QUI). Ricordiamo che la vendita è vietata ai residenti nella regione Campania.