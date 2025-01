Genoa-Monza: ultimi biglietti per Distinti e Gradinata Zena

La prevendita per Genoa-Monza (lunedì prossimo ore 20:45) procede a passo di carica: ci sono poche disponibilità per Distinti e Gradinata Zena. E’ possibile acquistare fino a un massimo di 4 biglietti: non occorre la DNA Genoa. Al via anche la rivendita del posto per gli abbonati. Sono disponibili i titoli di accesso gratuiti per gli Under 14 in Gradinata Laterale e Zena, fino a esaurimento dei posti e in base alle modalità in vigore, esclusivamente al Ticket Office del Porto Antico di Genova e al Genoa Store di Chiavari.

Vendita online

Cliccare qui

Altri canali

Ticket Office via al Porto Antico 4 – Genova

Genoa Store Via Vittorio Veneto 48 – Chiavari

Ricevitorie Vivaticket

Prezzi base (Under 16)

Distinti Centrali: € 50 (25)

Distinti Laterali: € 40 (20)

Gradinata Laterale € 20 (10)

Gradinata Nord/Zena: € 30 (15)

Tribuna Inferiore: € 80 (40)

Settore Ospiti: € 25 (obbligo fidelity card)

Vendita online settore ospiti (con tessera del tifoso)

capienza 2.032 posti

vivaticket.it

Rivendita del posto per abbonati

genoacfc.it