Genoa-Lecce, altro pienone: superata quota trentamila spettatori

Il pubblico delle grandi occasioni. Il solito, verrebbe da dire. Così come in passato, anche per Genoa-Lecce, anticipo della 29ª giornata di Serie A, lo stadio Luigi Ferraris si vestirà con l’abito buono essendo previsto un altro pienone. Infatti, stando a quanto comunicato dal club di Villa Rostan, sono già 30mila gli spettatori assicurati per venerdì sera. Oltre mille in arrivo dalla Puglia. Ancora disponibili 300 biglietti in Gradinata Laterale, biglietti gratis “Genoa Kids” in Distinti e Under 14 in Gradinata Laterale.