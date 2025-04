Genoa-Lazio, si avvicina quota trentamila spettatori al Ferraris

Il solito meraviglioso colpo d’occhio. Una piacevole abitudine da tre anni a questa parte. Quando il Genoa gioca in casa, lo stadio Ferraris promette spettacolo. Infatti, per la gara con la Lazio (lunedì 21 aprile, ore 18) si avvicina già da oggi quota 30mila presenze frutto di abbonati e titoli d’ingresso per la partita. Esaurite le due gradinate, rimangono disponibili circa 600 tagliandi di Gradinata Laterale, altrettanti di Distinti e qualche decina per la tribuna.