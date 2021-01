Genoa-Lazio, le probabili formazioni: Pjaca-Destro favoriti in attacco

Pubblichiamo di seguito le probabili formazioni di Pianetagenoa1893.net di Genoa-Lazio.

Difesa – Confermato Perin tra i pali per la prima del 2021, davanti a lui Masiello, Goldaniga (in ballottaggio con Bani) e Criscito come terzo del comparto arretrato. Vavro ancora inutilizzabile poiché il contratto non è stato ancora depositato.

Centrocampo – Ballardini dovrebbe confermare gran parte dei cinque uomini che hanno giocato contro lo Spezia. Unica differenza: Zappacosta favorito su Ghiglione sulla corsia di destra. Lerager e Behrami a protezione di Badelj, metodista del Genoa. Conferme per Czyborra sulla sinistra contro Lazzari.

Attacco – Senza Pandev, il reparto avanzato del Genoa dovrebbe essere composto da Pjaca e Destro. Si profila una nuova panchina per Scamacca.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Criscito; Zappacosta, Lerager, Badelj, Behrami, Czyborra; Pjaca, Destro. Allenatore Ballardini

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo. Allenatore S. Inzaghi