Genoa-Lazio: Ayroldi è l’arbitro. Paterna al Var

È Giovanni Ayroldi della sezione Aia di Molfetta l’arbitro designato per Genoa-Lazio, in programma lunedì prossimo (Pasquetta) alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris. Suoi assistenti sono Di Gioia e Moro, quarto uomo Cosso. Al Var c’è Paterna, mentre Avar è Fabbri. Nella prossima pagina tutte le designazioni della 33Tutte le designazioni arbitrali della 33a giornata in serie Aa giornata in serie A.