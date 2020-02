Genoa-Lazio: attesi 25mila spettatori. La Sud sarà suddivisa in tre settori al piano inferiore

Sono 25mila gli spettatori attesi al Ferraris per Genoa-Lazio: sarò numerosa la rappresentanza della tifoseria ospite. Le biglietterie di via Monnet apriranno alle 10 senza limitazioni.

In Gradinata Sud saranno meno di 4mila i possessori di titolo di accesso, tra abbonati e paganti, su un totale di 9mila posti. Il settore sarà suddiviso per l’occasione in tre settori al piano inferiore: genoani verso il lato Distinti, ampio spazio lasciato vuoto nel mezzo e laziali verso il lato Tribuna, mentre resterà chiusa la porzione corrispondente di gradinata al piano superiore. Previsti i cordoni svolti dagli steward insieme ad altre misure di sicurezza.

Domani i biglietti sono inoltre reperibili al Ticket Office in via al Porto Antico 4 a Genova (orario 10-19), ricevitorie Listicket aperte nei festivi e on-line su www.sport.ticketone.it. Questi i prezzi Genoa-Lazio (*Under 16) – Settore 5 e Gradinata Sud: 20 euro (*10), Distinti: 40 euro (*20), Tribuna Inferiore: 100 euro (*50), Tribuna Superba: 150 euro.

FLUSSI DI ACCESSO PER GRADINATA SUD E SETTORE OSPITI

Dopo le decisioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, il Genoa ha reso noto gli accessi per la Gradinata Sud e il Settore Ospiti. L’apertura dei varchi è fissata alle 10:30 (l’inizio della partita è alle 12:30). Via del Piano sarà interdetta al transito pedonale e al traffico veicolare.

SOSTENITORI GENOA

INGRESSO GRADINATA SUD ABBONATI O TITOLARI BIGLIETTI DI QUESTO SETTORE

Ingresso da Via Casata Centurione lato Corso De Stefanis

VARCHI DAL 111 AL 116

SOSTENITORI LAZIO

Parcheggio in Piazzale Kennedy

Servizio navetta riservato e suddiviso per settore (Settore Ospiti – Gradinata Sud)

TIFOSI LAZIO CON BIGLIETTO SETTORE OSPITI = VARCHI 81-82-83-84 (OBBLIGATORIO)

TIFOSI LAZIO CON BIGLIETTO GRADINATA SUD = VARCO 91 (OBBLIGATORIO)