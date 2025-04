È iniziata la prevendita per Genoa-Lazio, terzultima gara al Ferraris della Serie A ’24/25, in calendario il giorno di Pasquetta (lunedì 21 aprile alle ore 18). E’ possibile acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, senza fidelity card, per i settori destinati ai sostenitori genoani. Al via anche le rivendite dei posti per gli abbonati. Prezzi ridotti per gli Under 16.