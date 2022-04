Due novità importante nella lista dei 23 convocati del Genoa per la gara con la Lazio di domani alle 12:30. Herr Blessin avrà a disposizione nuovamente Ostigard, rientrato dopo la squalifica, e Bani che ha recuperato dall’infortunio. Mancano ancora Rovella, Vanheusden e Cambiaso ancora in fase di recupero dai rispettivi infortuni. Assente anche Sturaro: un problema per il centrocampo rossoblù.