Genoa, giovanili: l’Under 14 stacca la Juventus, la U17 vince nel finale

Secondo ko consecutivo per la Under 15, ko anche l'Under 18

Pubblichiamo di seguito il riepilogo delle partite del settore giovanile del Genoa.

L’Under 14 rossoblù riprende il proprio cammino in campionato con una vittoria sul Torino che allontana i granata dal primo posto: il 3-1 dei ragazzi di mister Sbravati porta le firme di Brizzolari, Longobardi e Scaglione. Una vittoria che permette di staccare di due punti la Juve, fermata dalla Sampdoria: Genoa solo in vetta alla classifica.

L’Under 15 infila la seconda sconfitta consecutiva e cade in casa contro il Como che sale al terzo posto in classifica: 1-2 a Begato, rete rossoblù di Fazio il quale non segnava dal derby d’andata alla seconda giornata. Dopo una fuga durata complessivamente otto giornate, la Juventus raggiunge i Grifoncini di mister Cipani in prima posizione. Sorride, invece, l’Under 16 che infila la terza vittoria consecutiva battendo il Como: i ragazzi del 2007 allenati da mister Konko regolano i lariani con le trasformazioni di Pagliari, Ahanor e del capocannoniere Ndulue (giunto al sesto gol in campionato); Grifoncini secondi a -4 dal Parma. Prossima settimana entambe le leve giocheranno in Sardegna contro il Cagliari.

L’Under 17 del Genoa rimonta clamorosamente il Sassuolo e vince nei minuti finali una gara al cardiopalma: vantaggio neroverde con Marazzita, pareggio al minuto 88′ di Jeff Ekhator su cross di Corengia e al 95′ gol vittoria di Romano (capocannoniere con la quattordicesima rete stagionale) su calcio di rigore guadagnato dallo stesso Ekhator. I ragazzi di mister Chiappino, ora quarti in classifica dopo il ko del Bologna, tengono il passo della capolista Parma (a +5 sui rossoblù) e della Fiorentina (terza a + 2). Prossima settimana sfida interna contro il Pisa.

L’Under 18, invece, perde contro il Sassuolo: al 79′ decide Corradini. La striscia dei risultati utili consecutivi dei ragazzi di mister Ruotolo si ferma a sei. Prossima gara in casa contro il Bologna.

Per quanto riguarda il comparto femminile, la Primavera allenata da mister Morbioni ha vinto in casa contro il Cittadella: 2-1, reti di Vacchino e Tabone.