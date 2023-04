Genoa, Giangreco di nuovo in gol: Juventus presa, vetta a un solo punto

L’Under 15 del Genoa consegue una pesante vittoria casalinga contro il Monza che rende ancora più bella la sosta di Pasqua nonché l’ultima giornata di campionato nella quale si decideranno le prime tre posizioni di classifica. I Grifoncini, guidati da mister Leone Cipani, superano 1-0 la squadra brianzola grazie alla seconda rete stagionale di Giangreco, il quale non andava a segno da dodici partite. Il Genoa, nuova migliore difesa del torneo, conquista tre punti con una vera prestazione “da Grifo” nella quale è emersa soprattutto la forza del gruppo squadra nonostante talune assenze di rilievo come Gibertini e Bellone, che assieme hanno segnato 17 delle 33 reti realizzate in campionato.

Grande determinazione, cattiveria agonistica su ogni contrasto e pallone e grande senso d’appartenenza, mister Cipani può sorridere perché i suoi ragazzi hanno reagito dopo due sconfitte consecutive – successo solo un paio di volte con i classe 2008 che il tecnico genovese segue nel biennio – interpretando al meglio una gara tirata contro un avversario organizzato e di qualità che ha concluso la sua stagione entro i play off. Chi gioca, chi subentra: non fa differenza, proprio come in prima squadra e in Primavera, ieri vincente a Como. Tutti tengono a questa squadra e l’obiettivo dell’approdo agli ottavi di finale scudetto è l’ambizione di ciascuno di loro. É questo il profondo senso di gruppo che riporta il Genoa Under 15 a un solo punto dalla neocapolista Como (36 contro 35 punti) ed ex aequo al secondo posto con la Juventus, sconfitta a Vinovo dal Parma settimo in classifica.

Nell’ultima giornata, i Grifoncini giocheranno in trasferta contro i ducali – ancora interessati a fare punti poiché a due lunghezze dalla linea play off rappresentata dal Torino – mentre il Como giocherà in casa contro il Cagliari, ultimo in graduatoria; la Juventus sarà impegnata a Cremona contro la penultima in classifica. Nello sprint finale, il Genoa parte in svantaggio negli scontri diretti con Como (pareggio in Lombardia e sconfitta a Begato) e Juventus (pari a Genova e ko a Torino): per raggiungere gli ottavi di finale tricolore, i ragazzi di Cipani devono arrivare almeno secondi, quindi è necessario staccare almeno una delle due dirette concorrenti. Tre squadre per due posti: il verdetto sarà emesso il 16 aprile.