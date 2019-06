Genoa future football: boom di adesioni da parte delle scuole calcio

Continuano ad arrivare senza sosta le candidature delle scuole calcio, provenienti dalla Liguria o da altre regioni d’Italia, interessate a entrare nella realtà del Genoa Future Football: l’iniziativa ideata nel 2009 come progetto di affiliazione rivolto ai settori giovanili di società non professionistiche a livello nazionale, con l’obiettivo di promuovere la pratica calcistica e diffondere i valori dello sport. Da quest’anno saranno dati a disposizione i kit del nuovo sponsor tecnico. Sarà compito del responsabile del progetto Emanuele Crespi esaminare tutte le proposte giunte dalle varie società. Le iscrizioni saranno rese ufficiali a partire dal dal 1° luglio. Per informazioni: crespi@genoacfc.it