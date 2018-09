Il Giornale della Liguria: Genoa a Frosinone per scacciare il mal di trasferta

Due partite lontano dal Ferraris, due pesanti sconfitte per il Grifone di Ballardini. A Frosinone per il riscatto

Il Genoa lontano dal Ferraris soffre il mal di trasferta. Due partite, due pesanti sconfitte. Il Giornale della Liguria spiega come Ballardini non cambierà la formazione che ha battuto il Chievo. Assente Rolon per infortunio e con Sandro ancora lontano dalla migliore condizione, il Grifone manderà in campo gli stessi undici del turno infrasettimanale. Criscito terzo di difesa e Piatek sostenuto da Pandev e Kouamé (o Medeiros).